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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! İstanbul'da 6 ilçede planlı su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği 25 Mayıs Salı İstanbul planlı su kesintisi duyuruları nedir? 25 Mayıs İstanbul barajlarının doluluk oranını ve su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! İstanbul'da 6 ilçede planlı su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 25 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 25 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

25 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Tokatköy Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:25.05.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.05.2021 14:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah,İsmetpaşa Mah,Büyükçavuşlu Merkez Mah,Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:İsale Hattında Üzerinde Bağlantı Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi:25.05.2021 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.05.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Tantavi Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.05.2021 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2021 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2021 10:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 25 MAYIS

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