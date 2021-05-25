İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 25 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 25 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

25 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 25.05.2021 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2021 14:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,İsmetpaşa Mah,Büyükçavuşlu Merkez Mah,Fevzipaşa Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : İsale Hattında Üzerinde Bağlantı Çalışmaları Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 25.05.2021 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.05.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2021 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2021 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 25 MAYIS