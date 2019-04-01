2019 yerel seçimleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Megakent İstanbul'da nefes kesin bir yarışa sahne oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un 39 ilçesinde MHP 1 (Silivri),CHP 14, AK Parti ise 24 ilçeyi kazandı. İlçelerde yönetime talip olan 352 aday arasında sadece 24 kadın aday yarıştı.



Sancaktepe'den Şeyma Döğücü AK Parti'den, Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu CHP'den, Avcılar'da geçen dönem başkanlık yapmış olan Hanay Handan Toprak Benli, Üsküdar'da oyuncu olan Ruhidil Güven Hokna, Bahçelievler'de Sema Men, Başakşehir'de Adile Aslan, Sarıyer'de Hümeyra Gürsoy DSP'den, Başakşehir'de Tülin Saner, Beykoz'da Esra İspalarlı, Eyüpsultan'da Hümeyra Hıdımoğlu, Güngören'de Eylem Aşamdır, Kartal'dan Perihan Tekin, Sarıyer'de Seval Duygu Akyıldız, Tuzla'da Binnur Zuhat Yokuş Vatan Partisi'nden, Beşiktaş'ta Özlem Azman, Fatih'te Muhteber Uysal, Silivri'de Halide Avlu DP'den, Esenler'de Gülsüm Öztürk HDP'den, Fatih'te İlay Aksoy İyi Parti'den, Güngören'de Fatma Akın, Kağıthane'den Selen Kartay, Maltepe'den Zeynep Yıldız Koç Savaş TKP'den, Tuzla'da Sedef Arzu Ur BBP'den, Kartal'dan Aysel Tezcan Bağımsız aday olarak yarışa girdi.



İstanbul'un ilçelerinde seçime giren 24 kadın adaydan resmi olmayan sonuçlara göre sadece AK Parti adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de belediye başkanlığını kazandı. 2013-2014 yıllarında Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkan yardımcısı da olan Şeyma Döğücü, şimdi de İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı oldu. 277 bin 747 seçmeni bulunan ilçede Döğücü, oyların yüzde 49.92'sini aldı. Böylece resmi olmayan sonuçlara göre Sancaktepe belediye başkanı oldu.



SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)



AK Parti 49.91 Şeyma Döğücü

CHP 47.12 Özgen Nama

SP 1.73 Abdulkadir Çelebi

DP 0.25 Gökan Çakır

DSP 0.25 Seyfi Ergül

Şeyma Döğücü 1965 Çorum doğumludur. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu.Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi olarak siyasi hayata katıldı.İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın kolları başkanı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye meclis üyesi olarak seçildi.2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.2012 yılında yapılan Ak Parti il kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.Evli ve 3 çocuk annesi. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmakta.