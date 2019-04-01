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2019 yerel seçimleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Megakent İstanbul'da nefes kesin bir yarışa sahne oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un 39 ilçesinde MHP 1 (Silivri),CHP 14, AK Parti ise 24 ilçeyi kazandı. İlçelerde yönetime talip olan 352 aday arasında sadece 24 kadın aday yarıştı.
Sancaktepe'den Şeyma Döğücü AK Parti'den, Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu CHP'den, Avcılar'da geçen dönem başkanlık yapmış olan Hanay Handan Toprak Benli, Üsküdar'da oyuncu olan Ruhidil Güven Hokna, Bahçelievler'de Sema Men, Başakşehir'de Adile Aslan, Sarıyer'de Hümeyra Gürsoy DSP'den, Başakşehir'de Tülin Saner, Beykoz'da Esra İspalarlı, Eyüpsultan'da Hümeyra Hıdımoğlu, Güngören'de Eylem Aşamdır, Kartal'dan Perihan Tekin, Sarıyer'de Seval Duygu Akyıldız, Tuzla'da Binnur Zuhat Yokuş Vatan Partisi'nden, Beşiktaş'ta Özlem Azman, Fatih'te Muhteber Uysal, Silivri'de Halide Avlu DP'den, Esenler'de Gülsüm Öztürk HDP'den, Fatih'te İlay Aksoy İyi Parti'den, Güngören'de Fatma Akın, Kağıthane'den Selen Kartay, Maltepe'den Zeynep Yıldız Koç Savaş TKP'den, Tuzla'da Sedef Arzu Ur BBP'den, Kartal'dan Aysel Tezcan Bağımsız aday olarak yarışa girdi.
İstanbul'un ilçelerinde seçime giren 24 kadın adaydan resmi olmayan sonuçlara göre sadece AK Parti adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de belediye başkanlığını kazandı. 2013-2014 yıllarında Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkan yardımcısı da olan Şeyma Döğücü, şimdi de İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı oldu. 277 bin 747 seçmeni bulunan ilçede Döğücü, oyların yüzde 49.92'sini aldı. Böylece resmi olmayan sonuçlara göre Sancaktepe belediye başkanı oldu.
SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI (Yüzde)
AK Parti 49.91 Şeyma Döğücü
CHP 47.12 Özgen Nama
SP 1.73 Abdulkadir Çelebi
DP 0.25 Gökan Çakır
DSP 0.25 Seyfi Ergül
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