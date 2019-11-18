Yöntemleri şaşırttı



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul’da bir çok vatandaşın "Evimize çağırdığımız beyaz eşya firmalarının teknik servisleri tarafından dolandırıldık" başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sahte servis dolandırıcılarının, çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılardan bir kişi serbest kaldı. 29 kişi ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilen şüphelilerden biri çekim yapan basın mensubuna “Abla güzel çek” dedi. Yetkililer olayla ilgili mağdur sayısının arttığını söyledi.

YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmada dolandırıcıların yöntemleri de ortaya çıkarılmıştı. Polisin ulaştığı bilgilere göre çete önce bir sahte teknik servis şirketi kurdu ve 444’lü numara alarak internette reklam verdi. Reklamda önemli firmaların teknik servisi olduğunu belirtti.

Herhangi bir firmanın teknik servisini arayan vatandaş, arama motorundan aradığı zaman karşısına direkt bu sahte firma çıkıyordu. Vatandaş yetkili servisi çağırdığını sanarak sahte firmayı arıyordu.

Dolandırıcılar inandırıcı olsun diye servis araçlarına önemli firmaların logolarını yapıştırarak vatandaşın evine gidiyordu. Vatandaş logolu servis aracını görünce bunun gerçek servis aracı olduğuna inanıyordu. Eve giden dolandırıcılar, tamir edilecek beyaz eşyanın sorununun büyük olduğunu söyleyip "servise götürmemiz gerek, parçası yanımızda değil’ diyerek buzdolabı, çamaşır veya bulaşık makinesi gibi eşyaları götürüp ikinci el eşya olarak satıyordu.