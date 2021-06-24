İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifine ret 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

DHA'nın haberine göre, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İstanbul ulaşımını ilgilendiren konular görüşülerek karara bağlandı.

İBB, otobüs ve raylı sistemlerde 16 ay zam yapılmadığı, enflasyon, yakıt giderleri ve asgari ücret artışlarını öne sürerek yüzde 22,47 oranında artış teklif etti.

Toplantıda tartışılan zam teklifi oy çokluğuyla iade edildi. İBB tarafından yapılan yüzde 22,47'lik zam teklifine göre, tam bilet 3.50 liraya 4.30 liraya, öğrenci 1.70 kuruştan, 2.10 liraya yükselecekti.