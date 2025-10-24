İstanbul'da trafik felç!

Kentte bazı ilçelerde etkisini gösteren yağış ve mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakasında D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağda her iki istikamette etkili olan trafik, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kadar uzanıyor.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor. TEM Otoyolunda, İstoçtan Mahmutbey gişelerine kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda ve Bakırköy Sahil Yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında da sahil yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.