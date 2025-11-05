Habertürk
        İstanbul'da trafik felç! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik felç!

        İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.11.2025 - 17:30 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:23
        İstanbul'da trafik felç!
        Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla birlikte Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arter, cadde ve yollarda artan trafik yoğunluğu ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara yönü ile Edirne istikametinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Karayolunun Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.

        D-100 kara yolunda Edirne yönünde Küçükçekmece'den başlayan trafik Parseller'e kadar sıkışık ilerlerken, Topkapı istikametinde ise Büyükçekmece'den başlayan trafik Yakuplu'ya kadar yoğun seyrediyor.

        TEM Otoyolu'ndan Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk gözlenirken, bu yönde Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

        Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara istikametinde ise Kavacık mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ediyor.

        Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

        Trafik yoğunluğu, Avrupa ve Anadolu yakalarında da yüzde 90 ölçüldü.

