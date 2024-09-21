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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yağış, gece saatlerinde etkili oldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yağış, gece saatlerinde etkili oldu

        AFAD'ın uyarısının ardından, İstanbul'un batı kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyunca etkili oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 06:16 Güncelleme: 21.09.2024 - 06:21
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        İstanbul'da yağış etkili oldu
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak, batı kesimlerde akşam saatlerinde etkili oldu. Sabah saatlerine kadar devam eden yağışla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

        AFAD ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunurken yapılan açıklamada, "İstanbul ilimizde bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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