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Haberler Gündem İstanbul'daki STK'ların Osmaneli ziyareti
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İstanbul'daki STK'ların Osmaneli ziyaretinde, yapılacak projeler görüşüldü

İstanbul'daki bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Bilecik'in Osmaneli ilçesini ziyaret etti. Heyet, burada yapabilecekleri projeler hakkında Belediye Başkanı Münür Şahin'e bilgi verdi

İstanbul'daki STK'ların Osmaneli ziyareti
İHA

İstanbul'daki bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri bir dizi ziyaret için Bilecik'in Osmaneli ilçesine geldi.

Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sevda Yılmaz, İstanbul Tokat Vakfı Başkanı, Gazeteci Salih Tanrıverdi, Avrasya Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Özdemir aralarında bulunduğu heyet, ilçenin tarihi yerlerini gezdikten sonra Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Engelliler Derneği Başkanı Özden Karip de hazır bulundu. Heyet, belediye ile birlikte proje yapımı için önerilerini aldı, projelerin olgunlaşması için çalışma grubu oluşturuldu.

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