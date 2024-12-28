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        İstanbul Emniyet Müdürü'nden 'kaçak içki' açıklaması

        İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 20 günde düzenlenen operasyonlarda "yaklaşık 17 ton kaçak içki" ele geçirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 01:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:56
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        17 ton kaçak içki ele geçirildi
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilgili şube müdürlükleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla ele geçirilen kaçak içkiler sergilendi.

        Yıldız, burada yaptığı açıklamada, halkın huzurunu, sağlığını ve vatandaşın can güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

        Fotoğraf: İHA

        Ekiplerin 7/24 esasına göre görevlerini yaptıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

        "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru şiarıyla, İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için 7/24 sokaklardayız. Emniyet teşkilatımız, İstanbul’un bütün ilçelerinde bugün özellikle yaklaşan yılbaşı münasebetiyle halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üreten ve satan yerlere yönelik denetimler ve uygulamalar yapacaktır. Son 20 gün içerisinde kaçak alkol üreten yerlere yönelik yaptığımız operasyonlarda yaklaşık 17 ton kaçak alkol ele geçirilmiştir. Bu operasyonların sonucunda 17 şahsa işlem gerçekleştirilmiştir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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