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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta eski eşini öldüren kişi yaşamına son verdi

        İstanbul Esenyurt'ta eski eşini öldüren kişi yaşamına son verdi

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Tuncer Batmaz ile eski eşi Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Batmaz, eski eşi Akalın'ı bıçaklayarak öldürdü. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:04
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        Eski eşini öldürüp intihar etti
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        Esenyurt'ta, eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'taki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, Tuncer Batmaz ile eski eşi Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Batmaz, eski eşi Akalın'ı bıçaklayarak öldürdü.

        Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Batmaz ile Akalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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        #Esenyurt
        #tuncer batmaz
        #Gülnur Akalın
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