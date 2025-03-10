İstanbul Esenyurt'ta eski eşini öldüren kişi yaşamına son verdi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Tuncer Batmaz ile eski eşi Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Batmaz, eski eşi Akalın'ı bıçaklayarak öldürdü. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti

Anadolu Ajansı Giriş: 10.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:04 facebook

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