İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan 'Dört Mevsim'li gece

İstanbul Filarmoni Orkestrası, 30 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde Barok müziğin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Şef Orçun Orçunsel yönetiminde gerçekleştirilecek konser, müzikseverlere hem teknik ustalık hem de duygusal derinlik açısından unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Gecenin öne çıkan performansında, Vivaldi’nin doğayı ve mevsimleri müziğe dönüştüren başyapıtı “Dört Mevsim” izleyicilerle buluşuyor.

Uluslararası ödüllü kemancı Veriko Tchumburidze, solist olarak sahnede yer alacak ve eserleri özgün yorumuyla seslendirecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Bach’ın zarif Orkestra Süiti No.3 ve Brandenburg Konçertosu No.3, Vivaldi’nin etkileyici Konçerto Grosso Op.3 No.11 ile birleşerek Barok müziğin karakteristik derinliğini izleyicilere aktaracak.

Konser Programı:

-Vivaldi: Keman Konçertoları op.1 "Dört Mevsim"

-Bach: Orkestra Süiti No.3 Re Majör BWV.1068

-Vivaldi: Konçerto Grosso Op.3 No.11 re minör

-Bach: Brandenburg Konçertosu No.3 Sol Majör