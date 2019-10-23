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İstanbul hava durumu 5 günlük! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'da haftasonu havalar nasıl?

İstanbul'da haftasonu havalar nasıl? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İşte 23 Ekim 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve Kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
23 Ekim Çarşamba16226085247,627,812,919,4
24 Ekim Perşembe15226291236,627,212,718,8
25 Ekim Cuma15226389236,624,411,617,7
26 Ekim Cumartesi15226088215,725,811,316,8
27 Ekim Pazar14217092115,226,511,517,3
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