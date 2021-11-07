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İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü yarın gerçekleştireceklerini belirterek, "Sürüşün sonunda İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız. Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37,5 kilometre uzunluğunda ve toplamda 9 istasyondan oluşuyor" ifadesini kullandı

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın yapılacak
AA

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile ilgili bilgiler verdi.

İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, söz konusu hatların, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı olduğunu aktardı.

İstanbul'un mevcut raylı sistem ağının 259,5 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek." ifadesini kullandı.

GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin bakanlık tarafından yapıldığına işaret ederek, yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Test sürüşünde 30 kilometre yol katedeceklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sürüşün sonunda İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız. Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37,5 kilometre uzunluğunda ve toplamda 9 istasyondan oluşuyor. İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor."

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