İstanbul Havalimanı Müzesi açıldı

İstanbul Havalimanı, Türk kültürünün dünya vatandaşlarına tanıtılması amacıyla Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı Müzesi'ni yolcularının hizmetine sundu.

İstanbul Havalimanı, yolculuk deneyiminin önemli parçalarından olan kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olmak için önemli bir adım atarak San Francisco, Amsterdam, Atina, Kahire gibi pek çok dünya şehrinden sonra müzesi olan önemli havalimanları arasına katıldı.

İstanbul Havalimanı Müzesi'nde ziyaret edilecek ilk sergi olan 'Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri' koleksiyonundaki insanlık tarihinin bilinen ilk barış antlaşması 'Kadeş Antlaşması' ile Osmanlı Sultanlarına ait 'Tılsımlı Gömlekler / Kaftanlar' gibi ilgi çekici pek çok eseri ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Kültür ve sanata verdiği destekle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, yeni hizmete giren müzesiyle havalimanındaki yolculuk deneyimini artırırken, İstanbul'a gelen her turiste Türk kültürünün tanıtılması ve ülke turizmine katkı sağlanması da amaçlanıyor.

İstanbul Havalimanı Müzesi ile yabancı yolcuların Türkiye'ye ilgilerinin artması hedeflenirken, müzenin her yıl farklı bir konseptle yolcuları karşılaması planlanıyor. Anadolu medeniyetlerinin dünya kültür tarihine miras olarak sunduğu eserlerin, yer alacağı müzede, ayrıca çocuklar için de bölümler bulunuyor. Müzede çocukların kültürümüzün en değerli parçalarını keşfetmesini sağlayacak interaktif oyun ve uygulamalara da yer veriliyor. Müzede ayrıca Türkiye'de olan UNESCO Dünya Kültür Mirası içinde yer alan 18 eserin de tanıtımları da yapılıyor.

İstanbul Havalimanı Müzesi'nin hizmete açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; "Havalimanları insanların yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan ilk duraklar olarak hayatımızda önemli bir yere sahip. Bu yaklaşımla, havalimanında geçirilen zamanı eşsiz bir yolculuk deneyimine dönüştürme hedefiyle İstanbul Havalimanı'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, yolcularımızın seyahat stresinden uzaklaşıp sanata, kültüre odaklanarak güzel ve akılda kalıcı bir yolculuk deneyimi yaşamasıdır. "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" sergisi kapsamında tarih öncesi Göbeklitepe ve Çatalhöyük dönemlerinden kalma eserler ile tarih çağlarındaki Anadolu uygarlıklarına, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler sergileniyor. Tarihe iz bırakmış 15 döneme ve dönemini temsil eden lider ve hükümdarlara yer verilen bir animasyon çalışması da müzemizde yer alıyor. Bu müze ile tek tek görülmesi mümkün olmayan bazı orijinal eserler, tek bir çatı altında toplanmış oldu. Türkiye'ye giriş yapan her yolcu, tek bir müzede tarihimizdeki önemli eserleri görme fırsatına sahip olacaktır. Küresel aktarma ve dünyanın buluşma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat alanları gibi her anlamda da buluşma merkezi olmasını amaçlıyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz önemin göstergesi olarak, İstanbul Havalimanı Müzesi'nin ülke tanıtımımıza da katkı sağlamasını planlıyoruz. Özellikle havalimanımızdan transit uçuş yapan yabancı yolculara ülkemizin kültürel değerleri ile dokunabilir, bir sonraki uçuşlarında ülkemize gelmelerini sağlayabilirsek ülke turizmimize de önemli bir katkı sunmuş olacağız. Her zaman altını çizdiğim gibi; yaptığımız işin başı da sonu da insan. İstanbul Havalimanı'nda insana dokunan, Türkiye'ye değer kazandıracak her projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.