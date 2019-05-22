İstanbul iftar vakti, iftara kaç saat kaldı? Soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş bugün Ramazan ayının 17'nci orucunu açacak. Peki, İstanbul iftar saatleri nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Ramazan imsakiyesi

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar vakti, orucunu açmak için hazırlıklarını yapan Ankaralı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da saat 20:21'de okunacak akşam ezanıyla oruçlar açılacak.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

İFTARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sağlıklı suyu en güvenilir ve kolay şekilde tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan Waternet’in Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, doğru bilinen yanlışların orucu zorlaştırdığına dikkat çekti ve Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi veren Waternet Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, açlığa kıyasla susuzluğa daha az direnci olan vücudu bu dönemde susuz bırakmamanın önemine dikkat çekti. Aksoy, oruçlu kalınan süre boyunca vücudun beslenme alışkanlıkları değişeceği için, iftar ve imsak arasındaki sürede vücuda su takviyesinin etkili ve bilinçli yapılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Alınan sıvıların yüksek şeker, gaz ve yüksek kafein içermemesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Canan Aksoy, “İftar sofrasına oturulduğunda mutlaka önceliğin su olmasına özen gösterilmeli. Sonrasında vücudun elektrolit dengesini sağlayabilmesi için açık çay, bitki çayları, ayran, kefir, maden suyu, az şekerli hoşaf ya da komposto tercih edilmeli“ diye konuştu.