Spor tutkunlarının heyecanla beklediği İstanbul Maratonu için tarih belli oldu. Dünyada iki kıtayı birleştiren tek maraton olma özelliğini taşıyan organizasyon, bu yıl 47. kez koşulacak. Profesyonel atletlerden amatör sporculara kadar binlerce kişi, Asya’dan Avrupa’ya uzanan parkurda bir kez daha İstanbul’un enerjisini hissedecek. İşte ayrıntılar...