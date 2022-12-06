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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ´nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheliden 22´si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
DHA

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´nın emniyet mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda; İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kocaeli,Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar´da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltına kararı bulunan 24 şüpheliden 22´si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalar sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

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