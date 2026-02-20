İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti eylemine iştirak eden şüphelilere yönelik 13 Şubat 2025te operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında elde edilen dijital materyallerde yasa dışı bahse aracılık edildiğine dair çok sayıda veri bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yasa dışı bahis ağını ortaya koyma maksadıyla iletişimin tespiti ve kayda alınmasına dair tedbiriyle ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, iletişimin tespiti ve kayda alınmasına dair tedbir doğrultusunda şüphelilerin eylemlerini suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çalışmalarda, elektronik para aracı kuruluşları ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Raporu doğrultusunda 21 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirin nakline aracılık etmesinin, yasa dışı bahis ağının genişlemesi amacına hizmet ettiği belirlendi.