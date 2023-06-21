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İstanbul Müzik Festivali 'Dünya Anne'yle sona eriyor

51. İstanbul Müzik Festivali, 5 Temmuz Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek Fazıl Say & Serenad Bağcan’ın 'Dünya Anne' konseriyle sona erecek.

İstanbul Müzik Festivali 'Dünya Anne'yle sona eriyor
HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali sona eriyor.

1 Haziran’da başlayan festival, İstanbul’un 18 farklı mekânında gerçekleştirilen 24 konserde Türkiye ve yurtdışından, aralarında klasik müzik dünyasının yıldız solistleri ve seçkin orkestralarının da yer aldığı 60’ın üzerinde ismi ağırladı. Festivalde, 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser Türkiye prömiyeri yaptı.
Festival, 5 Temmuz Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek Fazıl Say & Serenad Bağcan’ın 'Dünya Anne' konseriyle sonlanacak. Fazıl Say’ın, bugüne kadar edebiyatımızda derin izler bırakan şair ve yazarların eserlerinden ilhamla, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine bestelediği “Dünya Anne” şarkıları prömiyerini festival kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir konserde yapmıştı.
51. İstanbul Müzik Festivali’nin konserlerine ve etkinliklerine 25 bine yakın izleyici katıldı.

Festival, birçok yıldız ismi ağırladı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestras-Barbara Hannigan
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestras-Barbara Hannigan

51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet gibi toplulukların yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Fazıl Say, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher ve Avi Avital gibi birçok yıldız isim izleyiciyle buluştu.

Bebeklere Beatles
Bebeklere Beatles

İstanbul’un 18 büyülü mekânı festivale ev sahipliği yaptı

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festival konserleri bu yıl Atatürk Kültür Merkezi, Babylon,Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Four Seasons Bosphorus Atik Paşa Terası, Fransız Sarayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İş Kuleleri Salonu, Mevlanakapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezi, Rahmi M. Koç Müzesi, Saint Benoit Fransız Lisesi Büyük Avlusu, Süreyya Operası, Yerebatan Sarnıcı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Sky Lounge gibi mekânlarda gerçekleşti.

Tekfen Filarmoni Orkestrası-Jan Lisiecki
Tekfen Filarmoni Orkestrası-Jan Lisiecki

Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenen ücretsiz hafta sonu konserlerine İstanbullular büyük ilgi gösterdi. İKSV Alt Kat işbirliğiyle düzenlenen Müzikli Bir Hafta Sonu başlıklı seride ise çocuklar ücretsiz atölye ve etkinliklerde bir araya geldi.

Binboğalar Efsanesi
Binboğalar Efsanesi

Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Balat oldu. Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, Sveti Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise) ve Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki konserlerin ardından rotanın kapanış konseri ise Balat sahilindeki Akşemsettin Parkı’nda gerçekleşti.

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