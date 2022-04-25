İstanbul Müzik Festivali yeniden AKM'de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “İstanbul” teması altında gerçekleşecek 50. İstanbul Müzik Festivali, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası gibi önemli toplulukları ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Fazıl Say, Kirill Gerstein, Alice Sara Ott gibi yıldız solistleri ağırlayacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yıllar sonra yeniden festival mekânları arasında yer alacak. Festivalin ilk yıllarından bu yana birçok unutulmaz etkinliğe sahne olan AKM, festivalin 50. yılında, açılış töreni ve konserine ev sahipliği yapacak. Üç hafta sürecek festivalin birbirinden özel sekiz konseri AKM’de gerçekleşecek. Açılış konserinin yanı sıra festivalin ilk haftasında AKM’de gerçekleştirilecek konserler Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.