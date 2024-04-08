İstanbul'da yediemin otoparkında yangın
Giriş: 08.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:02
Pendik'te Harmandere Mahallesi Moda Sokağı'ndaki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.
ALEVLER ARAÇLARA SIÇRADI
Alevler, kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.
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