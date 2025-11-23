BEDAŞ tarafından yapılan açıklama kapsamında, 24 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 24 Kasım Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...