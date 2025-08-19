Habertürk
        İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

        İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

        İstanbul genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 23:05 Güncelleme: 19.08.2025 - 23:05
        Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

        Oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

        Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

        Denetime polis helikopteri de destek verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

