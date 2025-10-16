Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul - Roma kaç kilometre? İstanbul - Roma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul - Roma kaç kilometre? İstanbul - Roma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Tarih sahnesinde birbirine hem rakip hem de mirasçı olmuş iki ebedi şehrin, iki büyük imparatorluğun başkentinin arasında bir yolculuk... Bu rota, Batı Roma'nın kalbi Roma'dan, onun mirasını devralan Doğu Roma'nın (Bizans) ve ardından Osmanlı'nın merkezi olan İstanbul'a uzanan, medeniyetin en önemli eksenlerinden birini takip eder.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul - Roma kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu güzergah, sadece bir coğrafi mesafeyi değil, aynı zamanda tarihin en büyük rekabetlerinden birinin izlerini de taşır. Bir yanda Kolezyum'un ve Roma Forumu'nun antik ruhu, diğer yanda Ayasofya'nın ve Boğaziçi'nin görkemi bulunur. İki dünya başkenti arasındaki bu yolculuğun günümüzdeki tüm ulaşım alternatiflerini, pratik detaylarını ve bu iki şehrin ölümsüz kimliklerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.

        İSTANBUL - ROMA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        İstanbul ile Roma arasındaki mesafeyi ifade ederken, kullanılan ulaşım yöntemine göre iki farklı ölçümden bahsetmek gerekir: Kuş uçuşu mesafe ve karayolu mesafesi.

        • Kuş Uçuşu Mesafe: İki şehir arasındaki en direkt rota olan ve uçak yolculuklarının temel aldığı kuş uçuşu uzaklık, yaklaşık olarak 1,400 kilometredir. Bu, iki şehrin coğrafi olarak birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteren en net ölçümdür.
        • Karayolu Mesafesi: Özel araçla seyahat etmeyi tercih edenler için ise, Balkanlar'ı ve Adriyatik Denizi'ni aşan bu yolculuk, çok daha uzun bir mesafeyi kapsar. Seçilen güzergaha ve Adriyatik'i geçmek için kullanılan feribot rotasına bağlı olarak, toplam karayolu ve deniz yolu mesafesi 2,200 ila 2,400 kilometre arasında değişmektedir. Bu durum, karayolu yolculuğunu bir ulaşımdan çok, bir Avrupa turu haline getirir.

        İSTANBUL - ROMA ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

        REKLAM

        İki şehir arasındaki seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre dramatik bir şekilde farklılık gösterir. Bu rota için en mantıklı ve en yaygın kullanılan yöntem uçak yolculuğudur.

        • Uçak: En hızlı ve en pratik seçenektir. İstanbul'daki havalimanlarından Roma'daki havalimanlarına direkt (aktarmasız) uçuş süresi yaklaşık 2 saat 30 dakika ile 2 saat 45 dakika arasındadır. Havalimanlarına ulaşım, güvenlik kontrolü ve bekleme süreleri de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam seyahat süresi genellikle 5 ila 6 saati bulur.
        • Özel Araç: Bu, bir yolculuktan çok bir serüvendir. Sadece net sürüş süresi 24 saati aşar. Buna feribot bekleme ve sefer süreleri de eklendiğinde, yolculuk en iyi ihtimalle ve hiç durmadan en az 2-3 gün sürer.
        • Otobüs ve Tren: İki şehir arasında doğrudan ve pratik bir otobüs veya tren bağlantısı bulunmamaktadır. Bu seçenekler, çok sayıda aktarma gerektirir, günler sürer ve bu nedenle turistik veya pratik seyahatler için tercih edilmez.

        UÇAK İLE ULAŞIM: EN HIZLI VE EN PRATİK SEÇENEK

        REKLAM

        İstanbul ile Roma arasında seyahat etmenin en verimli yolu uçaktır. Her iki şehir de büyük birer havacılık merkezidir ve aralarında yoğun bir hava trafiği vardır.

        Havayolları: Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) ve İtalya'nın bayrak taşıyıcısı ITA Airways'in yanı sıra, Pegasus Hava Yolları gibi düşük maliyetli taşıyıcılar da bu hatta düzenli olarak direkt seferler düzenlemektedir. Bu durum, yolculara hem saat hem de fiyat açısından geniş bir seçenek yelpazesi sunar.

        İstanbul Havalimanları: Uçuşlar, İstanbul'un her iki yakasındaki uluslararası havalimanlarından da gerçekleştirilir: Avrupa Yakası'ndaki İstanbul Havalimanı (IST) ve Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW).

        Roma Havalimanları: Roma'ya hizmet veren iki ana havalimanı bulunur. İstanbul'dan gelen uçuşların büyük çoğunluğu, şehrin ana uluslararası havalimanı olan Leonardo da Vinci–Fiumicino Havalimanı'na (FCO) iner. Düşük maliyetli havayollarının bazıları ise daha küçük olan Ciampino Havalimanı'nı (CIA) kullanabilir.

        REKLAM

        ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK: BALKANLAR'I VE ADRİYATİK'İ AŞMAK

        Zamanı bol olan ve bir macera arayanlar için İstanbul'dan Roma'ya arabayla gitmek, unutulmaz bir deneyim olabilir. Bu yolculuk genellikle üç ana etaptan oluşur:

        Balkanlar'ı Geçiş: İstanbul'dan yola çıkılarak İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a geçilir. Egnatia Odos otoyolu takip edilerek, Selanik üzerinden Adriyatik kıyısındaki liman kenti Igoumenitsa'ya ulaşılır. Bu kara yolculuğu yaklaşık 8-10 saat sürer.

        • Adriyatik Denizi'ni Geçiş: Igoumenitsa limanından, İtalya'nın güneyindeki Bari veya Brindisi limanlarına giden arabalı feribotlara binilir. Bu feribot yolculuğu genellikle gece yapılır ve yaklaşık 8-10 saat sürer.
        • İtalya Etabı: Bari veya Brindisi'ye indikten sonra, İtalya'nın otoyol ağı kullanılarak kuzeye, Roma'ya doğru yaklaşık 5-6 saatlik bir sürüş daha yapılır.

        Bu rota, yol boyunca Yunanistan ve Güney İtalya'nın güzelliklerini görme imkanı sunsa da, oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır.

        İSTANBUL VE ROMA'NIN TARİHSEL REKABETİ

        Roma, "Ebedi Şehir"dir. Kimliği, Batı medeniyetinin temellerini atan Roma İmparatorluğu'nun ve Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan'ın mirası üzerine kuruludur. Şehrin ruhu, Kolezyum'un, Roma Forumu'nun, Panteon'un ve sayısız tapınağın antik taşlarında yaşar. Bir hukuk, cumhuriyet ve imparatorluk fikrinin doğduğu yerdir. Mimarisi anıtsal, atmosferi ise tarihin her döneminden izler taşıyan bir açık hava müzesi gibidir.

        İstanbul ise, Roma'nın mirasçısıdır. Roma İmparatoru I. Constantinus tarafından "Yeni Roma" (Nova Roma) olarak kurulmuş ve bin yıldan fazla bir süre Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. 1453'ten sonra ise Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. Kimliği, bu iki büyük imparatorluğun sentezi üzerine kuruludur. Şehrin başyapıtı Ayasofya, bu iki medeniyet arasındaki geçişin en görkemli sembolüdür. Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı ve Boğaziçi'nin eşsiz silüeti, onun Doğu ile Batı'yı birleştiren, katmanlı ve kozmopolit ruhunu yansıtır. Tarih boyunca bu iki "yedi tepeli" şehir, Akdeniz dünyasının ve Hristiyanlığın liderliği için birbirine rakip olmuş iki kutbu temsil etmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"