İstanbul Şehir Üniversitesi'nin varlıklarına ihtiyati haciz kararı konulmasına ilişkin İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer ve Prof. Dr. Peyami Çelikcan basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dinçer: “Bütün vakıf üniversiteleri arasında sosyal bilimlere kendini adamış ve bu alanda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış bir üniversiteye müdahale ediliyor” dedi.

“ASLINDA SUÇLADIKLARI BİZ DEĞİLİZ”

Öncelikle arazinin tahsis edilmesi ardından devrinin yapılması üniversitenin talebi ve ısrarı ile olmadığını belirten Dinçer, “Buranın devri ile ilgili yapılan bütün spekülasyonların aslında bizimle alakalı olmadığının ve bu spekülasyonları yapanların gerçekten bu kararı veren yürütmedeki heyeti ve bürokrasideki yöneticileri suçladıklarının bilinmesi gerek” dedi.

“ANLAŞMANIN ORTASINDA BIRAKTI”

Olumsuzluklara rağmen yönetime hiçbir şey hissettirmeden çabalarına devam ettiklerini söyleyen Dinçer “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) açmış olduğu davayı bahane ederek bankanın üniversiteye müdahale etmesine kadar… Kaldı ki açılan dava sadece bir parsel ile ilgili olmuş olmasına rağmen… Çünkü üniversitenin arazisi 8 parselden oluşmakta, o parsellerden sadece biri ile alakalı dava açılmıştı. Biz ise 8 parselin hepsini bankaya ipotek olarak göstermiştik. Ve onlardan kampus yapabilmek için kredi aldık. Daha 5. yıla gelmeden ve dava bahane edilerek bize taahhüt ettikleri krediyi artık ödemeyeceklerini, kredi limitlerinin kullandırılmayacağını bildirdiler. Ve tabiri caizse bizi anlaşmanın tam ortasında bıraktı. Hatta öyle bir vakitte bizleri ortada bıraktı ki, ay sonu idi maaşların ödeneceği zaman diliminde… Ama yine de çok şükür biz bunu üniversitede hiç kimseye hissettirmeden bir şekilde ödemeleri yaptık” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise “İstanbul Şehir Üniversitesi’nin temelleri, kuruluşu 1986’ya giden Bilim ve Sanat Vakfı yöneticilerinin, mensuplarının ve bağışçılarının büyük fedakârlığı ile atılmıştır” diyerek, 556 tam zamanlı, 202 yarı zamanlı toplam 758 çalışan bulunduğunu hatırlattı. Çelikcan, kararlarla ilgili itirazlarını yaptıklarını söyledi.