Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İSTANBUL SEL SON DURUM: İstanbul hava durumu bugün nasıl, yağışlar ne zaman bitecek? Arnavutköy ve Başakşehir sele teslim oldu!

        İstanbul'da bugün hava nasıl? Valilik açıklama yaptı!

        İstanbul'un bazı kesimlerinde özellikle dün akşam saatlerinde yağışın şiddetli olduğu, şimşek ve yıldırım çakmalarının sık sık yaşandığı meteoroloji açıklamaları ile gündeme geldi. Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği Başakşehir'de suya kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Güncel İstanbul hava durumu ile İstanbul sel felaketinde son durumu haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında güncel hava durumu sorgulamaları hız kazandı. Bazı kesimlerde su baskınları oluşurken İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, İstanbul sel felaketinde son durum ne, can kaybı var mı? İşte istanbul hava durumu ile su baskınında son durum...

        2

        İSTANBUL SELE TESLİM OLDU!

        İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

        3

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

        İstanbul Valiliği dün akşam İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

        4

        MGM UYARDI: SEL VE TAŞKINLAR OLABİLİR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        5

        Yağışların, İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        6

        BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

        MGM raporu İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" yorumunda bulundu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?