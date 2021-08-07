İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 7 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi
7 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 15:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 15:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 7 AĞUSTOS
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) August 7, 2021
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