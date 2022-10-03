İstanbul'un her iki yakasında da yaşanacak su kesintileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi olacağını duyurdu. İstanbullular evlerinde olumsuzluk yaşamamak adına İSKİ su kesintisi duyurularını kontrol ediyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
3 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Heybeliada Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.10.2022 19:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Terkos Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.10.2022 09:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|100Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.10.2022 09:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sururi Mah,Mercan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|03.10.2022 10:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.10.2022 10:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şeyhli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.10.2022 07:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sümer Mah,Nuripaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.10.2022 10:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Halaskargazi Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|03.10.2022 10:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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