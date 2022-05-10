İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Mayıs Salı günü İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
10 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İşte 10 Mayıs 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maden Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.05.2022 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.05.2022 10:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.05.2022 10:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR