        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: 15 Eylül İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul'da belli gün ve saatlerde su kesintisi yaşanabiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan kesintiler Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok mahalleyi etkileyebilirken vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini İSKİ'nin resmi arıza sorgulama ekranından öğrenebiliyor. Peki hangi ilçelerde sular kesik?

        Giriş: 14.09.2025 - 22:14 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:15
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su kesintisi güncel duyuruyor. Yaşanan kesintiler pek çok ilçe ve mahalleyi etkileyebiliyor. Peki İstanbul’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

