İstanbul trafiğinde kavga: Yere yatırıp defalarca tekmelediler
İstanbul Beykoz'da trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgada sürücülerden biri, diğer sürücü ve beraberindekiler tarafından yere yatırılarak tekmelendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya karışanlardan biri, darbettikleri sürücü için "İçmiş abi içmiş, yolda el frenini çekiyor" iddiasında bulundu.
İstanbul trafiğinde sıkça rastlanan kavgaların adresi bu kez Beykoz oldu.
Beykoz'un Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre, iki sürücü arasında trafik nedeniyle başlayan tartışma, küfürlü kavgaya dönüştü.
Aracından inen sürücülerden biri, diğer sürücü ve yanındakiler tarafından yere yatırılarak defalarca tekmelendi.
Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekti. Tekmelenen sürücü başından yaralandı.
Kavgayı ayırmaya gelenlerden biri sürücüyü darbedenlere "arabada çocuğu var, ayıp yaptığınız" dedi.
Sürücüyü dövenlerden biri ise "İçmiş abi içmiş, yolda el frenini çekiyor" cevabını verdi.
KAVGA KAMERADA
Öte yandan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde sürücünün yere yatırılarak tekmelendiği ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.