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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiğinde kavga: Yere yatırıp defalarca tekmelediler | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde kavga: Yere yatırıp defalarca tekmelediler

        İstanbul Beykoz'da trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgada sürücülerden biri, diğer sürücü ve beraberindekiler tarafından yere yatırılarak tekmelendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya karışanlardan biri, darbettikleri sürücü için "İçmiş abi içmiş, yolda el frenini çekiyor" iddiasında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:24
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        İstanbul trafiğinde sıkça rastlanan kavgaların adresi bu kez Beykoz oldu.

        Beykoz'un Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre, iki sürücü arasında trafik nedeniyle başlayan tartışma, küfürlü kavgaya dönüştü.

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        Aracından inen sürücülerden biri, diğer sürücü ve yanındakiler tarafından yere yatırılarak defalarca tekmelendi.

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        Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekti. Tekmelenen sürücü başından yaralandı.

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        Kavgayı ayırmaya gelenlerden biri sürücüyü darbedenlere "arabada çocuğu var, ayıp yaptığınız" dedi.

        Sürücüyü dövenlerden biri ise "İçmiş abi içmiş, yolda el frenini çekiyor" cevabını verdi.

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        KAVGA KAMERADA

        Öte yandan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde sürücünün yere yatırılarak tekmelendiği ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        #İstanbul Beykoz
        #Yol verme kavgası
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