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İstanbul'un Instagram'lık yerleri

Instagram için güzel fotoğraflar çekmeyi seviyorsanız, İstanbul'un bu güzel yerlerine bayılacaksınız! Bu mekânlar adeta estetik fotoğrafların kilit noktası gibi!

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  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    YEREBATAN SARNICI

    Daha yeni restore edilen Yerebatan Sarnıcı, yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği. Sarnıçtaki mistik hava, yeni eklenen heykeller insanda heyecan uyandırıyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    Medusa'nın heykeli, sarnıcın diğer favori bölümlerinden. Sarnıç, Fatih'te yer alıyor. 
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    ST.ANTUAN KİLİSESİ

    Kilise, hâlihazırda açık ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kilisenin hem iç hem dış mimarisi oldukça zevkli. 
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    İçeride yer alan Hz.İsa'nın heykeli,  Barok dönemini andıran yapıya sahip kiliseyi daha da ilginçleştiriyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    Kilise, ziyaret dışında kullanıma da açık. Hıristiyanlar burada dua edebiliyor, bazen kilisede ayinler düzenleniyor. St.Antuan Kilisesi, Taksim'de yer alıyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    GALATA KULESİ

    İstanbul'un meşhur simgelerinden biri olan Galata Kulesi, yaz-kış fark etmeksizin birçok turistin ilgi kaynağı. Her türlü koşulda bir kartpostala dönen kulenin önünde turistler uzun kuyruklar oluşturuyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    Bu kuyruğun amacı; Galata'yı içeriden görebilmek. Oldukça meşhur olan başka bir şehir efsanesine göre; Galata, Kız Kulesi'ne çok aşıkmış ancak Kız Kulesi onu sevmiyormuş.

    Buna çok üzülen Galata, diğer sevenleri kavuşturmaya karar vermiş. "Galata'ya kiminle çıkarsan, onunla evlenirsin" sözü buradan geliyor.

    Galata Kulesi, Karaköy'de yer alıyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    ÇİÇEK PASAJI

    Bir Rum mimar tarafından yapılan pasaj, günümüze kadar varlığını sürdüren eski bir yapı. Mimarideki zarafeti ve nostaljik yapısıyla kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden. 
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    İstiklal Caddesi üzerinden yer alan pasajta birçok restoran, bar ve meyhane bulunuyor. 
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    BALAT

    Renkli sokakları ve tarihi yapılarıyla Balat insana başka bir ülkedeymiş gibi hissettiriyor. Eski Rum evlerinin güzelliği ve renkli sokaklar, her göreni hayran bırakıyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    İSTİKLAL CADDESİ

    Her daim kalabalık, her daim canlı İstiklal Caddesi'nin uzun sokaklarında yürümek çok keyifli, özellikle tarihten hoşlanıyorsanız. İstiklal'de birçok tarihi bina bulunuyor. Binaların üzerine ince ince işlenen detaylar, insanın ruhunu okşuyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    Tabii bir de kırmızı tramvaylar var. İstiklal'in simgesi olan bu kırmızı araçlarla, caddeyi boydan boya gezebilirsiniz. Hatta, kırmızı tramvayda bir fotoğraf çekmek de güzel bir Instagram fikri olabilir. 
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    ATATÜRK ARBORETUMU

    Dört mevsim, harika manzaralar sunan arboretumun her köşesi kendi başına keyifli bir manzara! Özellikle sonbahar aylarında bitki örtüsünün aldığı göz alıcı renkler, doğanın güzelliğine bir kez daha hayran bıraktırıyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    Alan içerisinde üç tane yapay göl bulunuyor. Her ne kadar yapay olsa da doğa ile birleşen göl manzarasının nihai uyumu yağlı boya tabloları kadar güzel. Arboretum, Sarıyer'de yer alıyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    NAKKAŞTEPE

    Nakkaştepe Millet Bahçesi olarak da geçen bu güzel park, Boğaz Köprüsüne bakıyor. Boğaz'ın etkileyici manzarası, gece de gündüz de aralıksız devam ediyor.
  • İstanbul'un Instagram'lık yerleri

    KUZGUNCUK

    Boğaz'ın hemen kıyısında, koca çınarların ve mis kokulu rengarenk çiçeklerin arasında huzur bulacağınız Kuzguncuk, rengarenk evleri ve arnavut kaldırımlı sokaklarıyla tam bir Instagram cenneti!

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