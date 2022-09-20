İstanbul'un Instagram'lık yerleri

Bu kuyruğun amacı; Galata'yı içeriden görebilmek. Oldukça meşhur olan başka bir şehir efsanesine göre; Galata, Kız Kulesi'ne çok aşıkmış ancak Kız Kulesi onu sevmiyormuş.

Buna çok üzülen Galata, diğer sevenleri kavuşturmaya karar vermiş. "Galata'ya kiminle çıkarsan, onunla evlenirsin" sözü buradan geliyor.

Galata Kulesi, Karaköy'de yer alıyor.