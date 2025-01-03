İstanbul'un kentsel büyümesinde "kıyı" detayı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydu verilerini kullanarak ekibiyle geliştirdiği Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana olan kentsel büyümesini inceledi.

Çalışmanın detaylarını açıklayan Prof. Kutoğlu, radar uydularının her 12 günde bir dünya etrafındaki turunu tamamladıklarını belirterek, "Bu uygulamayla radar uydularından toplanan 12 günlük verileri gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyetine kavuştuk. Bu uygulamayı kullanarak, kentlerimizdeki ya da bir bölgenin arazisindeki değişimlerin bütünüyle resmini çekmek ve incelemek mümkün olabiliyor" dedi.

REKLAM "METROPOL ALANI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENMİŞ" Kullandıkları radar uydularının arşiv verisinin 2014'ten başladığını, bu nedenle de geliştirdikleri uygulama ile İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesini incelediklerini belirten Kutoğlu, "Kırmızı işaretli bölgeler, 2014'ten sonra değiştirilmiş alanları gösteriyor. Bu alanlar park, bahçe, yeni bir bina veya var olan binanın kentsel dönüşüme sokulması olabilir. Uygulamayla her türlü değişimi görmemiz mümkün. İstanbul'un metropol alanında kent neredeyse baştan aşağıya yenilenmiş gözüküyor. İstanbul'un metropol kısmında bir kentsel değişim görüyoruz, 2014'ten bugüne kadar" diye konuştu.