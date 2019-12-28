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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde başlayan karla karışık yağmur akşam saatleriyle beraber yerini kara bırakmaya başladı.İstanbul'da, özellikle Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'da kar yağışı

Meteorolojinin verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da çalışmalar başladı. Öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde başlayan karla karışık yağmur akşam saatleriyle beraber yerini kara bırakmaya başladı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonlarının da hazır olduğu İstanbul'da, özellikle Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

ÇATALCA'DA BEYAZ ÖRTÜ

Çatalca’da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Çatalca’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi’nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

SİLİVRİ'DE KARA DÖNDÜ

Silivri’de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul’da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri’nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başlayan kar yağışı Silivri’nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu.

Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, “Bugün Kadıköy Mahallesi’nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur” diyerek mutlu olduğunu söyledi.

KIRKLARELİ EKSİYİ GÖRDÜ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Demirköy ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynadı, bazıları da yağışı fotoğrafladı. Bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

ARAÇLAR YOLA ÇIKTI

Meteorolojinin verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da çalışmalar başladı. Kar küreme araçları müdahaleye hazır. Tuz deposundaki çalışmalar ise havadan görüntülendi.

İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Bugün öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı için önlemler de alınmaya başlandı.


Sultangazi’de bulunan tuz deposunda müdahaleye hazır halde bekleyen kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları havadan görüntülendi. Kar küreme araçlarının sürücüleri araçlarındaki son kontrolleri yaparken, tuzlama kamyonları ise tuzla dolduruldu.

Son uyarıların ardından belediyelere ait kar küreme araçları da yollara çıktı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi.

 

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurmuştu..

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uyarıda, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi beklendiği belirtilmişti.

Öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği açıklanmıştı..

Meteoroloji rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceğini duyurulmuştu.

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