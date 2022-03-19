İstanbul Valisi Yerlikaya'dan motokurye açıklaması

ABD Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek, askeri uzmanlar ne diyor?

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.