Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul ve Konya'da uyuşturucu operasyonları! 7 gözaltı

        İstanbul ve Konya'da uyuşturucu operasyonları! 7 gözaltı

        İstanbul ve Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 08:42 Güncelleme: 27.08.2025 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul ve Konya'da uyuşturucu operasyonları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, İstanbul’da Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı" ifadesini kullandı.

        Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

        "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yaptı.

        REKLAM

        Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

        İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

        Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır."

        KONYA'DA DA OPERASYON

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 4 zanlının yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

        Operasyonlarda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilogram bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

        Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!