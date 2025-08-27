İstanbul ve Konya'da uyuşturucu operasyonları! 7 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, İstanbul’da Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yaptı.

REKLAM

Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.