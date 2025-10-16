İstanbul - Yedigöller kaç kilometre? İstanbul - Yedigöller arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Sonbaharın tüm renklerinin, sarıdan kızıla, turuncudan kahverengiye bir tuval gibi yeryüzüne serildiği, yedi farklı gölün ormanların kalbine birer ayna gibi yerleştiği bir doğa harikası... İstanbul'dan Yedigöller'e yapılan yolculuk, şehrin griliğinden kaçıp, doğanın en cömert ve en sanatsal anlarına tanıklık etme arzusudur. Özellikle fotoğraf ve doğa tutkunları için bir hac noktası olan bu güzergahı planlayanların ilk sorduğu soru ise "İstanbul - Yedigöller kaç kilometre?" ve bu mesafenin ne kadar süreceğidir.
Ancak bu büyüleyici destinasyona ulaşmak, alışıldık bir otoyol seyahatinden çok daha fazlasını, bir miktar macera ve hazırlık gerektiren bir dağ yolculuğunu da içerir. Yolun son etabının zorluğu, varılan yerin güzelliğiyle ödüllendirilir. İstanbul'dan Batı Karadeniz'in bu saklı cennetine uzanan yolculuğun tüm detaylarını, rota ipuçlarını ve dikkat edilmesi gerekenleri bu yazımızda sizler için derledik. İşte metropolden sonbahar renklerinin kalbine uzanan yolculuğun tüm ayrıntıları...
İSTANBUL - YEDİGÖLLER ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
İstanbul'dan Yedigöller Milli Parkı'na olan mesafe, aslında iki ana etaptan oluşan bir yolculuğun toplamını ifade eder: İstanbul'dan Bolu şehir merkezine kadar olan konforlu otoyol etabı ve Bolu'dan Milli Park'ın kalbine uzanan zorlu dağ yolu etabı.
Dolayısıyla, İstanbul'dan yola çıkıp doğrudan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşan bir yolculuğun toplam karayolu mesafesi, bu iki etabın toplamı olarak yaklaşık 300 ila 320 kilometre civarındadır.
İSTANBUL - YEDİGÖLLER ARASI YOLCULUK SÜRESİ: DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İstanbul ile Yedigöller arasındaki yolculuk süresi, mesafeden çok daha değişken bir faktördür ve yolculuğun süresini büyük ölçüde ikinci etaptaki dağ yolu belirler.
İdeal koşullarda, yani trafik olmadan ve dağ yolunun açık ve sorunsuz olduğu bir günde, toplam yolculuk süresi 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında tamamlanabilir. Ancak bu sürenin dağılımı şöyledir:
Özellikle yağmurlu havalarda yolun çamurlu ve kaygan olabilmesi, sonbahar aylarında hafta sonları park girişinde oluşan araç kuyrukları ve yol üzerinde fotoğraf molası verme isteği, bu süreyi daha da uzatabilir.
OTOYOLDAN DAĞ YOLLARINA MACERALI BİR GÜZERGAH
Özel araçla Yedigöller'e gitmek, hazırlıklı olmayı gerektiren keyifli bir serüvendir. Yolculuğun ilk etabı oldukça basittir. İstanbul'dan Anadolu Otoyolu'na (O-4) çıkılır ve Bolu sapağına kadar konforlu bir sürüş yapılır. Asıl önemli kararlar ve zorluklar Bolu'dan sonra başlar.
Yedigöller'e ulaşmak için genellikle iki ana dağ yolu alternatifi bulunur. Birincisi, Bolu merkezden ayrılan ve tabelaların yönlendirdiği 42 km'lik yoldur. Bu yol daha kısa olmasına rağmen, daha bozuk, dar ve virajlıdır. İkinci ve genellikle daha çok tavsiye edilen rota ise, otoyolda biraz daha ilerleyip Mengen sapağından çıkarak, Yazıcık köyü üzerinden Yedigöller'e ulaşan güzergahtır. Bu yol biraz daha uzun olsa da, genellikle daha iyi durumdadır ve daha az yorucudur. Her iki rota için de, özellikle standart binek araçlar için, dikkatli ve yavaş bir sürüş esastır.
En önemli uyarı ise kış ayları için geçerlidir: Yedigöller Milli Parkı'na giden dağ yolları, yoğun kar yağışı nedeniyle genellikle Kasım ayından Nisan ayının ortalarına kadar ulaşıma tamamen kapanır. Bu dönemde parka özel araçla ulaşım mümkün değildir.
YEDİGÖLLER'E TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM MÜMKÜN MÜ?
Yedigöller Milli Parkı'nın kalbine doğrudan düzenli bir toplu taşıma hizmeti (belediye otobüsü, minibüs vb.) bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel aracı olmayanlar için ulaşım daha planlı bir organizasyon gerektirir.
İzlenebilecek en yaygın yöntem; İstanbul'dan şehirlerarası otobüslerle Bolu Otogarı'na ulaşmaktır. Bolu'ya ulaştıktan sonra ise geriye iki seçenek kalır: Ya bir taksi ile pazarlık yaparak veya özel bir transfer aracı kiralayarak Milli Park'a gitmek ya da özellikle hafta sonları ve sezon yoğunluğunda, Bolu merkezden kalkan günübirlik Yedigöller turlarına katılmak. Bu turlar, genellikle ulaşımı ve bazen de rehberlik hizmetini kapsadığı için aracı olmayanlar için en pratik ve en güvenli seçenektir.
Bu zorlu yolculuğun sonunda ulaşılan ödül, Türkiye'nin en güzel ve en büyüleyici doğa alanlarından biridir. Adını, heyelanların vadilerin önünü kapatmasıyla oluşmuş yedi farklı gölden alan Yedigöller Milli Parkı, bir bütün olarak bir doğa harikasıdır. Bu göller; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'dür. Her biri farklı bir rakımda ve farklı bir büyüklükte olan bu göller, birbirlerine yüzeyden ve yeraltından akan sularla bağlıdır.