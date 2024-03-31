İstanbul Esenler Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenler Belediye başkanı kimdir? İstanbul Esenler Belediye başkan adayları İstanbul Esenler Belediyesi hangi partide? İstanbul Esenler Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Esenler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenler Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Esenler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL