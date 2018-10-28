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İstanbul’da trafikte tekme, yumruk ve bıçaklı kavga

İstanbul Basın Ekspres yolunda 2 sürücü “yol verme” yüzünden birbirine girdi, kavga anı kameraya yansıdı. Tekme, yumruk ve bıçaklı kavgayı araya giren vatandaşlar ayırdı

28.10.2018 - 10:37 | Güncelleme: DHA

İstanbul’da Basın Ekspres yolunda iki sürücü “yol verme” meselesi yüzünden birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, bıçakların çekildiği kavga anı kask kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçelievler Yenibosna mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde, içerisinde yolcu olan taksi sürücü beyaz otomobildeki sürücüyü sıkıştırdı. Bunun üzerine otomobildeki sürücü taksiciye tepki gösterdi. Tepkinin üzerine eline bıçak alan taksici, yolun ortasında aracını durdurarak aşağıya indi. Taksicinin otomobil sürücüsünün üstüne yürümesi üzerine kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören çevredeki sürücüler ise koşarak yanlarına geldi. Bir süre birbirine vuran şahısları araya girerek ayıran sürücüler, elinde bıçak olan taksiciye ise tepki gösterdi.

 

TEKME, YUMRUK VE BIÇAK HAVADA UÇUŞTU

Kavga sonrası taksici aracına binerek uzaklaşmaya başladı. Ancak sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü araca yumruk ve tekme attı. Taksicinin olay yerinden ayrılmasıyla kavga son buldu. Otomobil sürücüsü de bir hışımla aracına binerek taksiyi takip etmek istedi. Ancak kendisine telkinde bulunan sürücülerin sayesinde biraz olsun sakinleşti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 20 dakika önce
    Nerede gereksiz yere trafik duruyorsa orada kesin taksici vardır. Kendileri sizi asla beklemez korna, selektör, siren ne varsa hepsini kullanırlar. Ama kendileri yol ortasında müşteri indirip bindirirler. Yol ayrımına 3. şeritten yanaşırlar.
  • Misafir 24 dakika önce
    über.
  • Misafir 25 dakika önce
    Teksas
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