İstanbullu Gelin son bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı. Hemen ardından İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Dizinin son bölümünde, Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur.

İSTANBULLU GELİN 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 75. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de olacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Dilara, Adem’in ona olan öfkesi karşısında giderek daha derinden etkilenmektedir. Adem, öfkesinin farkında hem bu duruma çözüm aramakta, hem de Güneş’le olan ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Okan’ın itirafı İpek’i şaşırtırken Kıymet hırsla Boranlar’a saldırmaya devam eder. Konağa bomba gibi düşen itiraf Fikret’i harekete geçirir.