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Arıza Kesinti İlçe : ÜSKÜDAR Etkilenen Mahalleler : BURHANİYE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-26 09:48:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti İlçe : ARNAVUTKÖY Etkilenen Mahalleler : YASSIÖREN MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-26 09:10:16.0 Bitiş Tarihi :
Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
Arıza Kesinti İlçe : ARNAVUTKÖY Etkilenen Mahalleler : YUNUS EMRE MAH,BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH,ANADOLU MAH,ATATÜRK MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-26 11:11:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti İlçe : SARIYER Etkilenen Mahalleler : ÇAMLITEPE MAH,DARÜŞŞAFAKA MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-26 09:56:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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