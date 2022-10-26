İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde su kesintisi duyuruları var. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşayanlar "Su kesintisi ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; bugün dokuz ilçede su kesintisi olacak. İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...