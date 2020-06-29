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İstanbullular, Tekirdağ'daki mor tarlalara akın etti

İstanbullu vatandaşlar hafta sonu Tekirdağ’daki mor lavanta tarlalarına akın etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete açılan mor renkli tarlalarda ziyaretçi akını yaşanıyor

Tekirdağ'daki mor tarlalar
İHA

Hafta sonunu Trakya illerinde geçirmek isteyen İstanbullu vatandaşlarında akın akın gelmesiyle İstanbul’un hemen yanı başında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesindeki lavanta tarlaları ziyaretçi akınına uğradı.

Tekirdağ’daki mor renkli lavanta tarlasına ailesiyle gelen vatandaşlar burada bol bol fotoğraf çektirerek, hafta sonu doğanın ve morlu cümbüşün tadını çıkardı.

İstanbul’dan Tekirdağ’daki lavanta tarlasına ailesiyle gelen Veysel Ayhan Dokumacı, “Ailece İstanbul’dan geldik. Akrabalarımızda burada daha önce buraya gelmeyi de planlamıştık. Görmeden geçmeyelim dedik. Kokusuyla, görüntüsüyle doğa harikasıyla muhteşem bir şey. Biz doğayı bırakmadığımız sürece doğa her zaman bizimle” diye konuştu.

YÜZLERCESİ ZİYARET EDİYOR

Lavanta Tarlasının sahiplerinden Hakan Turgut isimli vatandaş, “Tekirdağ’da 2019 Şubat ayında lavanta ekimine başladık. Fidelerimizi bir şirketten aldık. Güzelce dikimini yaptıktan sonra lavantamızın bakımını da yaptık. Bitkimizin ikinci senesi görselliği daha da güçlendi. Tarlamızı ziyarete açtık. Güzel dekorasyonlar yaptık. Günde ortalama 500 ile 800 kişi ağırlıyoruz burada. İnsanlar burada çardağımızın altında çayını kahvesini içiyor. Güzel fotoğraflar çekiliyorlar. Manzaramızda zaten muhteşem. Hasat Temmuz ayının 20’si ile 30’u arasında oluyor. Hasat ettikten sonra bitkinin yağını elde ediyoruz. Bu bit tıbbi lavanta ilaç sanayinde daha çok kullanılan bir yağ. 6 dönüm üzerine ekili tarla” dedi.

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