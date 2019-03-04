İstanbullulara bedava

Kızılordu Korosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Anadolu ve Avrupa yakasında katılımın ücretsiz olduğu iki konser verecek. Konserler 9 Mart Cumartesi saat 16'da Büyükçekmece'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda ve 11 Mart Pazartesi saat 20'de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve İstanbulluların buluşması 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, İstanbul'da verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Konserlerde Rusya'nın 'Onurlu Sanatçı' payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev; uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov'un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne alacak.

Konserlerde, Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden 'Büyük Anayurt Savaşı' marşları olan Svyaşennaya Voyna ve Nesokruşimaya i Legendarnaya'dan; Katyuşa ve Kalinka'ya pek çok eser seslendirilecek. Koronun repertuvarında her zamanki gibi Türkçe eserler de bulunuyor. Koro ile okunacak İstiklal Marşı'nın ardından solistler 'Sevdan Olmasa' ve 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirecek.