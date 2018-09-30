Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'u konuk etti. Boluspor maça hızlı başladı ve 4. dakikada Bentley'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip ilk golden sadece 7 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Ümit Kurt, 11. dakikada rakip fileleri havalandıran futbolcu oldu.
Mücadelede ilk yarının sonlarına gelirken Boluspor 3. golü de buldu. 41. dakikada Melih Okutan attığı golle farkı 3'e çıkardı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki 2. golünü attı.
İstanbulspor, 56. dakikada Aldin Cajic'le farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda sonucu değiştiremeyince mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor haftayı 6 puanla kapattı. Boluspor ise puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ