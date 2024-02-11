İstanbulspor: 1 - Gaziantep FK: 3 |MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanan müsabakayı Gaziantep FK 3-1'lik skorla kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 15'te ve 60'ta penaltıdan Denis Draguş, 90+5. dakikada da Deian Sorescu attı. İstanbulspor'un tek golünü ise 6. dakikada Florian Loshaj kaydetti. Sarı Siyahlı ekibin tek golünü atan Florian Loshaj, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti, İstanbulspor ise 11 puanda kalarak sonuncu sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Ali Yaşar’ın sol kanattan ortasında arka direkte David Sambissa topu kontrol etti. Sambissa’nın pasında kale önünde bulunan Florian Loshaj, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Jamiro Monteiro’nun pasında topla buluşan Denis Dragus’un ceza yayının sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

24. dakikada Jamiro Monteiro’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Dragus’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinden dışarı çıktı.

25. dakikada Maxim'in orta sahadan kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ’ın indirdiği topu ceza sahası içinde alan Lazar Markovic’in sert vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.

57. dakikada Gaziantep FK, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Maxim, ceza sahası içi sağ çaprazda Ali Yaşar'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen devam ettirdiği pozisyonu VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla yeniden izledi. Ali'nin faul yaptığını tespit eden Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Dragus, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada Loshaj, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+5. dakikada Gaziantep temsilcisi bir gol daha buldu. İstanbulspor yarı alanının ortalarında sol kanattan kazanılan faulü Furkan Soyalp hızlı kullandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu, sağ ayağıyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

Mücadele Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa, Vefa Temel (Dk. 60 Emrehan Gedikli), Vorobjonas (Dk. 76 Jackson), Loshaj, Ali Yaşar (Dk. 76 Coly), Emir Kaan Gültekin (Dk. 86 Traore), Mamadou (Dk. 76 Eslem Öztürk)

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morais (Dk. 71 Badji), Markovic (Dk. 71 M'Bakata), Monteiro (Dk. 82 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 83 Jevtovic), Dragus (Dk. 89 Sorescu)

Goller: Dk. 6 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 15 ve 60 (Penaltıdan) Dragus, Dk. 90+5 Sorescu (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 70 Loshaj (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mehmet Yeşil, Dk. 59 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 76 Dragus, Dk. 82 M'Bakata (Gaziantep FK)