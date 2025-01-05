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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor: 4 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 4 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, evinde Esenler Erokspor'u 4-0 mağlup etti. Racine Coly, Kyassou Diarra, Ali Yaşar ve Abdullah Dıjlan Aydın'ın golleriyle galibiyete ulaşan İstanbulspor, puanını 27'ye yükselterek 5. sıraya tırmandı. Esenler Erokspor ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:01
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        İstanbulspor 2. yarıda farka koştu!
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        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23'te Racine Coly, 48'de Kyassou Diarra, 90+1'de Ali Yaşar ve 90+6. dakikada Abdullah Dıjlan Aydın attı.

        Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 27'ye çıkararak 5. sıraya yükselirken, Esenler Erokspor ise 22 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Esenler Erokspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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