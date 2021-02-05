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İstanbul’un nüfusu azaldı

Pandemi İstanbul'un nüfusunu azalttı. TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 2020 yılında 2019'a göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18.49'unun ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu binde 3.7 azaldı.Bu 2000 yılından bu yana ilk. Öte yandan nüfus kütüğüne kayıtlı olunan iller bazında bakıldığında İstanbul'da nüfus kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısının 2 milyon 159 bin 995 kişi olduğu dikkat çekiyor. İstanbul'da ikamet eden 768 bin 338 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il Sivas

İstanbul’un nüfusu azaldı
İstanbul’un nüfusu azaldı
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İstanbul’un taşı toprağı artık altın değil. Nüfusunun büyük çoğunluğunu başka şehirlerden göç edenlerin oluşturduğu İstanbul'un nüfusu ilk kez geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 yılı sonuçlarına göre İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18.49'unun ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu binde 3.7 azaldı. Bu 2000 yılından bu yana ilk kez oluyor.

YıllarToplam nüfusArtış hızı (Binde)İstanbul'un nüfusu Artış hızı (Binde)
200770.586.25612.573.836
200871.517.10013,112.697.1649,8
200972.561.31214,512.915.15817,0
201073.722.98815,913.255.68526,0
201174.724.26913,513.624.24027,4
201275.627.38412,013.854.74016,8
201376.667.86413,714.160.46721,8
201477.695.90413,314.377.01815,2
201578.741.05313,414.657.43419,3
201679.814.87113,514.804.11610,0
201780.810.52512,415.029.23115,1
201882.003.88214,715.067.7242,6
201983.154.99713,915.519.26729,5
202083.614.3625,515.462.452-3,7

2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdi. 2000 yılında 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu 2007'de 12 milyon 573 bin 836 kişiye ulaştı. Küresel mali krizin yaşandığı 2008-2009 yılının ardından 2010'da binde 26, 2011'de ise binde 27.4'lük artış yaşandı. 2017 yılında Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu aşarken, İstanbul'un nüfusu da 15 milyonu geçti.

ARTIŞ HIZI 2018'DE HIZ KESTİ

İstanbul'da nüfus artış hızı 2018 yılında binde 2.6 ile en düşük seviyesini görmüştü. Bu mega kentin göç vermeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

İSTANBUL'DA DOĞANLAR 2.1 MİYON KİŞİ

Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan iller bazında bakıldığında İstanbul'da nüfus kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısının 2 milyon 159 bin 995 kişi olduğu dikkat çekiyor. İstanbul'da ikamet eden 768 bin 338 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il Sivas. Bir başka ifadeyle İstanbul'da İstanbullulardan sonra en kalabalık nüfus Sivaslılar.

Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan ilİstanbul'da ikamet eden kişi sayısı
Adana96.353
Adıyaman207.100
Afyonkarahisar60.634
Ağrı209.891
Amasya179.813
Ankara102.138
Antalya46.322
Artvin85.089
Aydın30.427
Balıkesir101.943
Bilecik36.493
Bingöl146.268
Bitlis236.233
Bolu66.229
Burdur9.812
Bursa100.269
Çanakkale73.684
Çankırı168.096
Çorum179.253
Denizli32.414
Diyarbakır227.485
Edirne105.909
Elazığ154.085
Erzincan308.143
Erzurum437.138
Eskişehir55.420
Gaziantep90.425
Giresun495.871
Gümüşhane147.824
Hakkari15.542
Hatay108.459
Isparta56.704
Mersin63.337
İstanbul2.159.995
İzmir70.801
Kars301.612
Kastamonu562.160
Kayseri162.836
Kırklareli114.960
Kırşehir47.227
Kocaeli58.540
Konya161.193
Kütahya32.951
Malatya417.907
Manisa48.885
Kahramanmaraş108.937
Mardin254.722
Muğla15.547
Muş173.683
Nevşehir93.992
Niğde98.878
Ordu526.669
Rize308.341
Sakarya134.938
Samsun428.101
Siirt248.924
Sinop376.610
Sivas768.338
Tekirdağ114.152
Tokat488.461
Trabzon414.453
Tunceli85.562
Şanlıurfa145.623
Uşak21.538
Van237.838
Yozgat151.296
Zonguldak125.533
Aksaray50.130
Bayburt124.253
Karaman27.165
Kırıkkale35.967
Batman145.127
Şırnak41.237
Bartın98.602
Ardahan257.421
Iğdır97.260
Yalova21.278
Karabük95.742
Kilis41.301
Osmaniye32.886
Düzce47.493

NÜFUS YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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