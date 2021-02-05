İstanbul’un nüfusu azaldı

İstanbul’un taşı toprağı artık altın değil. Nüfusunun büyük çoğunluğunu başka şehirlerden göç edenlerin oluşturduğu İstanbul'un nüfusu ilk kez geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 yılı sonuçlarına göre İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18.49'unun ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu binde 3.7 azaldı. Bu 2000 yılından bu yana ilk kez oluyor.
|Yıllar
|Toplam nüfus
|Artış hızı (Binde)
|İstanbul'un nüfusu
|Artış hızı (Binde)
|2007
|70.586.256
|12.573.836
|2008
|71.517.100
|13,1
|12.697.164
|9,8
|2009
|72.561.312
|14,5
|12.915.158
|17,0
|2010
|73.722.988
|15,9
|13.255.685
|26,0
|2011
|74.724.269
|13,5
|13.624.240
|27,4
|2012
|75.627.384
|12,0
|13.854.740
|16,8
|2013
|76.667.864
|13,7
|14.160.467
|21,8
|2014
|77.695.904
|13,3
|14.377.018
|15,2
|2015
|78.741.053
|13,4
|14.657.434
|19,3
|2016
|79.814.871
|13,5
|14.804.116
|10,0
|2017
|80.810.525
|12,4
|15.029.231
|15,1
|2018
|82.003.882
|14,7
|15.067.724
|2,6
|2019
|83.154.997
|13,9
|15.519.267
|29,5
|2020
|83.614.362
|5,5
|15.462.452
|-3,7
2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdi. 2000 yılında 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu 2007'de 12 milyon 573 bin 836 kişiye ulaştı. Küresel mali krizin yaşandığı 2008-2009 yılının ardından 2010'da binde 26, 2011'de ise binde 27.4'lük artış yaşandı. 2017 yılında Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu aşarken, İstanbul'un nüfusu da 15 milyonu geçti.
ARTIŞ HIZI 2018'DE HIZ KESTİ
İstanbul'da nüfus artış hızı 2018 yılında binde 2.6 ile en düşük seviyesini görmüştü. Bu mega kentin göç vermeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.
İSTANBUL'DA DOĞANLAR 2.1 MİYON KİŞİ
Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan iller bazında bakıldığında İstanbul'da nüfus kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısının 2 milyon 159 bin 995 kişi olduğu dikkat çekiyor. İstanbul'da ikamet eden 768 bin 338 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il Sivas. Bir başka ifadeyle İstanbul'da İstanbullulardan sonra en kalabalık nüfus Sivaslılar.
|Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il
|İstanbul'da ikamet eden kişi sayısı
|Adana
|96.353
|Adıyaman
|207.100
|Afyonkarahisar
|60.634
|Ağrı
|209.891
|Amasya
|179.813
|Ankara
|102.138
|Antalya
|46.322
|Artvin
|85.089
|Aydın
|30.427
|Balıkesir
|101.943
|Bilecik
|36.493
|Bingöl
|146.268
|Bitlis
|236.233
|Bolu
|66.229
|Burdur
|9.812
|Bursa
|100.269
|Çanakkale
|73.684
|Çankırı
|168.096
|Çorum
|179.253
|Denizli
|32.414
|Diyarbakır
|227.485
|Edirne
|105.909
|Elazığ
|154.085
|Erzincan
|308.143
|Erzurum
|437.138
|Eskişehir
|55.420
|Gaziantep
|90.425
|Giresun
|495.871
|Gümüşhane
|147.824
|Hakkari
|15.542
|Hatay
|108.459
|Isparta
|56.704
|Mersin
|63.337
|İstanbul
|2.159.995
|İzmir
|70.801
|Kars
|301.612
|Kastamonu
|562.160
|Kayseri
|162.836
|Kırklareli
|114.960
|Kırşehir
|47.227
|Kocaeli
|58.540
|Konya
|161.193
|Kütahya
|32.951
|Malatya
|417.907
|Manisa
|48.885
|Kahramanmaraş
|108.937
|Mardin
|254.722
|Muğla
|15.547
|Muş
|173.683
|Nevşehir
|93.992
|Niğde
|98.878
|Ordu
|526.669
|Rize
|308.341
|Sakarya
|134.938
|Samsun
|428.101
|Siirt
|248.924
|Sinop
|376.610
|Sivas
|768.338
|Tekirdağ
|114.152
|Tokat
|488.461
|Trabzon
|414.453
|Tunceli
|85.562
|Şanlıurfa
|145.623
|Uşak
|21.538
|Van
|237.838
|Yozgat
|151.296
|Zonguldak
|125.533
|Aksaray
|50.130
|Bayburt
|124.253
|Karaman
|27.165
|Kırıkkale
|35.967
|Batman
|145.127
|Şırnak
|41.237
|Bartın
|98.602
|Ardahan
|257.421
|Iğdır
|97.260
|Yalova
|21.278
|Karabük
|95.742
|Kilis
|41.301
|Osmaniye
|32.886
|Düzce
|47.493
NÜFUS YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL
İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.
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