İstanbul’un nüfusu azaldı 0:00 / 0:00

İstanbul’un taşı toprağı artık altın değil. Nüfusunun büyük çoğunluğunu başka şehirlerden göç edenlerin oluşturduğu İstanbul'un nüfusu ilk kez geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 yılı sonuçlarına göre İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18.49'unun ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu binde 3.7 azaldı. Bu 2000 yılından bu yana ilk kez oluyor.

Yıllar Toplam nüfus Artış hızı (Binde) İstanbul'un nüfusu Artış hızı (Binde) 2007 70.586.256 12.573.836 2008 71.517.100 13,1 12.697.164 9,8 2009 72.561.312 14,5 12.915.158 17,0 2010 73.722.988 15,9 13.255.685 26,0 2011 74.724.269 13,5 13.624.240 27,4 2012 75.627.384 12,0 13.854.740 16,8 2013 76.667.864 13,7 14.160.467 21,8 2014 77.695.904 13,3 14.377.018 15,2 2015 78.741.053 13,4 14.657.434 19,3 2016 79.814.871 13,5 14.804.116 10,0 2017 80.810.525 12,4 15.029.231 15,1 2018 82.003.882 14,7 15.067.724 2,6 2019 83.154.997 13,9 15.519.267 29,5 2020 83.614.362 5,5 15.462.452 -3,7

2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdi. 2000 yılında 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu 2007'de 12 milyon 573 bin 836 kişiye ulaştı. Küresel mali krizin yaşandığı 2008-2009 yılının ardından 2010'da binde 26, 2011'de ise binde 27.4'lük artış yaşandı. 2017 yılında Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu aşarken, İstanbul'un nüfusu da 15 milyonu geçti.

ARTIŞ HIZI 2018'DE HIZ KESTİ

İstanbul'da nüfus artış hızı 2018 yılında binde 2.6 ile en düşük seviyesini görmüştü. Bu mega kentin göç vermeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

İSTANBUL'DA DOĞANLAR 2.1 MİYON KİŞİ

Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan iller bazında bakıldığında İstanbul'da nüfus kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısının 2 milyon 159 bin 995 kişi olduğu dikkat çekiyor. İstanbul'da ikamet eden 768 bin 338 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il Sivas. Bir başka ifadeyle İstanbul'da İstanbullulardan sonra en kalabalık nüfus Sivaslılar.

Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il İstanbul'da ikamet eden kişi sayısı Adana 96.353 Adıyaman 207.100 Afyonkarahisar 60.634 Ağrı 209.891 Amasya 179.813 Ankara 102.138 Antalya 46.322 Artvin 85.089 Aydın 30.427 Balıkesir 101.943 Bilecik 36.493 Bingöl 146.268 Bitlis 236.233 Bolu 66.229 Burdur 9.812 Bursa 100.269 Çanakkale 73.684 Çankırı 168.096 Çorum 179.253 Denizli 32.414 Diyarbakır 227.485 Edirne 105.909 Elazığ 154.085 Erzincan 308.143 Erzurum 437.138 Eskişehir 55.420 Gaziantep 90.425 Giresun 495.871 Gümüşhane 147.824 Hakkari 15.542 Hatay 108.459 Isparta 56.704 Mersin 63.337 İstanbul 2.159.995 İzmir 70.801 Kars 301.612 Kastamonu 562.160 Kayseri 162.836 Kırklareli 114.960 Kırşehir 47.227 Kocaeli 58.540 Konya 161.193 Kütahya 32.951 Malatya 417.907 Manisa 48.885 Kahramanmaraş 108.937 Mardin 254.722 Muğla 15.547 Muş 173.683 Nevşehir 93.992 Niğde 98.878 Ordu 526.669 Rize 308.341 Sakarya 134.938 Samsun 428.101 Siirt 248.924 Sinop 376.610 Sivas 768.338 Tekirdağ 114.152 Tokat 488.461 Trabzon 414.453 Tunceli 85.562 Şanlıurfa 145.623 Uşak 21.538 Van 237.838 Yozgat 151.296 Zonguldak 125.533 Aksaray 50.130 Bayburt 124.253 Karaman 27.165 Kırıkkale 35.967 Batman 145.127 Şırnak 41.237 Bartın 98.602 Ardahan 257.421 Iğdır 97.260 Yalova 21.278 Karabük 95.742 Kilis 41.301 Osmaniye 32.886 Düzce 47.493

NÜFUS YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.