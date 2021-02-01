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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin açıklama yaptı. 

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili olarak bir açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin açıklama yaptı. 

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır"

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