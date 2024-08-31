İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
Polonya'da 1970'li yıllarda ilk sakinlerini ağırlamaya başlayan Falowiec apartman bloğu, 800 metre uzunluğunda! 1.792 daire bulunan apartman bloğunun içinde yaklaşık 6.000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor
Polonya'nın Gdańsk kentinde bulunan Falowiec apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla ülkenin en, Avrupa'nın ise ikinci en geniş konut binası...
1971 yılında ilk sakinlerinin taşındığı 11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alıyor.
Üç ayrı otobüs durağının olduğu, dört bölüme ayrılmış 1.792 dairede yaklaşık 6.000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Binaların şekli deniz dalgasını andırırken bloğun uzunluğu hava hareketlerini bile etkiliyor.
Zira Falowiec'in kuzeyinde hava daha serin ve kışın kar daha uzun süre kalıyor.
Binanın güney kısmı ise daha sıcak ve yaz aylarında sıcaklıklar yüksek olduğunda bitki örtüsü daha hızlı kuruyor.
Binalar arasında çok sayıda oyun alanı ve bir bisiklet kasabası bulunuyor.
İşte 800 metrelik apartman bloğundan kareler...