İşte AKM'de bu hafta

Bu hafta AKM Tiyatro Salonu'nda, 'Kapıların Dışında' oyunu ve '571. Yılında İstanbul'un Fethi' Mehter Konseri sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Uçan Hollandalı' operasını Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşturacak. İDSO sezon kapanış konserinde ise 'Beethoven 9. Senfonisi' bir kez daha sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ŞEDARABAN FASLI- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

28 MAYIS-19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 'Şedaraban Faslı' konseri 28 Mayıs saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda dinleyicisiyle buluşacak. Konser, Ferruh Yarkın yönetiminde gerçekleşecek.

REKLAM ASİTANE MEŞKLERİ 'M. FATİH ÇITLAK'IN ANLATIMIYLA'- TASAVVUF İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU 28 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun icra edeceği, M.Fatih Çıtlak'ın anlatımıyla saray kültürü ve Osmanlı edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilen Asitane Meşkleri dinletisi 28 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda izleyiciler ile buluşacak. '571. YILINDA İSTANBUL'UN FETHİ' MEHTER KONSERİ- İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

29 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilecek, '571. Yılında İstanbul'un Fethi' Mehter Konseri'nde, Hz. Muhammed'in müjdelediği Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen İstanbul'un fethi, mehter marşlarıyla canlandıracak. 29 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek konserin sanat yönetmeni M. İhsan Özer, mehterbaşı ise M. Şükrü Alkan olacak. REKLAM RUMELİ TÜRKÜLERİ KONSERİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

30 MAYIS- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu 'Rumeli Türküleri' konseri, 30 Mayıs Perşembe saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde 500 yıldan fazla bir süre varlığını sürdürmüş günümüze ulaşan kültür mirasının beşiği Rumeli Eyaleti'ne ait, bölgedeki sanatçılar ve halk tarafından bestelenmiş türkü formundaki Rumeli Türküleri solist Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan tarafından icra edilecek. ŞARKILARIN DİLİYLE HÜZZAM VE ESERLER- İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

REKLAM 31 MAYIS- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 'Şarkıların Diliyle Hüzzam ve Eserler' konseri 31 Mayıs Cuma AKM Çok Amaçlı Salonda dinleyicisiyle buluşacak. Konserde, solist Mustafa Özoruç'un yanı sıra tamburda Özata Ayan, udda İsmail Hakkı Fencioğlu, kanunda Turgut Özüfler, kemençede Ömer Aşcıoğlu, viyolonselde Emre Elifoğlu ve bendirde Mehmet Salih Sırmaçekiç sahne alacak. Konserde, Hüzzam ve Hicaz makamındaki eserler icra edilecek. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- SEZON KAPANIŞ KONSERİ- BEETHOVEN 9. SENFONİ

31 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sezon kapanış konseri 31 Mayıs Cuma saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda orkestra şefi Hasan Niyazi Tura yönetiminde, Burak Onur Erdem şefliğinde gerçekleşecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin solist sanatçıları Dilruba Bilgi (soprano), Nesrin Gönüldağ (mezzo soprano), Serkan Bodur (tenor) ve Caner Akgün (bariton) sahnede yer alacak. Konserde, klasik müzik tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi seslendirilecek. REKLAM KAPILARIN DIŞINDA- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

31 MAYIS- 20.00- 1 HAZİRAN- 20.00- 2 HAZİRAN- 15.00- AKM TİYATRO SALONU İstanbul Devlet Tiyatrosu, 31 Mayıs, 1 ve 2 Haziran tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda Wolfgang Borchert'in eseri 'Kapıların Dışında'yı sahneleyecek. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Alman asker Beckmann'ın hikayesini anlatıyor. Rus cephesinden sakat bir bacakla ve paramparça bir zihinle geri dönen Beckmann, geçmişini ve kentinin değişimini sorgular. Oyuncu kadrosunda, Can Yılmaz, Onur Camcı, Laizer Tuinman ve Çiçek Üstün gibi isimler yer alıyor.